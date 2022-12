Prima alla Scala | ovazione per Mattarella | ma perché?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:35della, fantastici i giornali di sinistra italiani che pensano che quelle persone che sono lìsiano l’Italia. 02:24 Devo dire la verità: ieri Giorgia Meloni era molto chic, bravo Armani. 03:35 E poi che palle l’per. 07:25 Esteri, golpe in giro per il mondo, storie fantastiche: quella del principe tedesco che voleva restaurare la monarchia in Germania è favolosa. 09:00 Nel frattempo Paolo Manzo, lo leggete sul nostro sito, spiega chi è questo Castillo, l’uomo che provava a fare un golpe in Perù e che i giornali italiani esaltavano fino a poco tempo fa: ...