Paul Whelan resta in carcere in Russia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – I negoziati in corso fra Stati Uniti eper uno scambio di prigionieri includevano anche l’ex marine americanoche invece, come ha confermato il suo avvocato in seguito all’annuncio della liberazione di Brittney Griner, è ancora inin. Ma le trattative per il suo rilascio proseguono, ha aggiunto.è stato condannato a 16 anni diinnel 2020 per spionaggio. “Non abbiamo dimenticato. Non è stata fatta una scelta di chi portare a casa”, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden annunciando il rilascio di Brittney Griner, in uno scambio di prigionieri con Viktor Bout. “Per ragioni non spiegabili, latratta il ...

La liberazione della cestista è stata pagata a caro prezzo dagli Stati Uniti, che hanno chiesto la liberazione anche di un altro americano, l'imprenditore, arrestato a Mosca per attività ..."Continueremo a negoziare per la liberazione degli altri prigionieri, soprattutto per " ha aggiunto, riferendosi all'ex marines, in carcere in Russia per Spionaggio - . Riporteremo anche ...Per Biden si tratta di una vittoria a metà, perché lo scambio non appare equo e perché non è riuscito a riportare a casa l'ex marine Paul Whelan ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, scambio di prigionieri con la Russia: libera Brittney Griner. Biden: “Torna a casa” ...