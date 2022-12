Milan | Leao in bilico | in Premier non c'è solo il Chelsea

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ai Mondiali non è tra i titolari del Portogallo, eppure Rafaelsta continuando a far parlare di se. Dentro e fuori dal campo. L'ex...

Lo United, che deve coprire il vuoto lasciato dall'addio di Cristiano Ronaldo, potrebbe mollare la pista(il rinnovo colresta complicato) qualora riuscisse a perfezionare il colpo ...Intanto, aspettandoile Dimvula hanno chiuso il rinnovo di Eletu che non pensa a questi affari che lo toccano solo marginalmente: in testa ci sono 24 ore che resteranno indimenticabili ...Il noto procuratore Giocondo Martorelli è stato ospite in diretta sul canale Twitch di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni, tra alcune tematiche del mondo Milan e tante ...Il Milan ha individuato in Alex Baena il giocatore ideale per il post-Leao ma deve fare i conti con la concorrenza di club come City e Arsenal ...