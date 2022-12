Manovra | Salvini “Anche se criticata aiuta chi non ce la fa”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Laeconomica,da Confindustria, Bankitalia e Cgil è giusta perchèle pensioni minime, chi ha degli stipendi che non superano i 1500 euro al mese,le partite Iva e chi non ce la fa a pagare le bollette”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo, a margine di una visita al quartiere Gratosoglio di Milano.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

