La questione irrisolta dei migranti tra Macron e Meloni

ilGiornale.it

"Dall'Italia nessun cambiamento", l'attacco di Parigi " Laspecifica dell'applicazione del diritto, che è lasu cui eravamo divisi con le autorità italiane, non è stata risolta. ......non solo l'ancora di salvezza per un'economia globale scossa da una crisi ancora, ma che ... che provi a sottrarre la "" della Cina tanto al tifo per un fantomatico "socialismo con ... "Questione irrisolta". L'Eliseo provoca ancora l'Italia sui migranti Alla vigilia del vertice mediterraneo di Alicante, fonti dell'Eliseo sottolineano come ci siano ancora divergenze sull'Italia sul tema migranti. "Questione non risolta" ...Ancora nessuna risposta concreta è arrivata ai dipendenti, che vivono in una situazione di grave precarietà da ormai troppo tempo, proprio a causa dell’incertezza economica attraversata dalla partecip ...