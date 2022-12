La Federcalcio spagnola esonera Luis Enrique

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lahato. Non sarà più lui l’allenatore della Spagna. La Federazione ha annunciato la notizia sul sito ufficiale. Di seguito la nota. La Rfef desidera ringraziare il lavoro die di tutto il suo staff tecnico alla guida della nazionale negli ultimi anni. La direzione sportiva della Rfef ha trasmesso al presidente un rapporto in cui si stabilisce che dovrebbe iniziare un nuovo progetto per la Nazionale di calcio, con l’obiettivo di continuare la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto dae dai suoi collaboratori. Sia il presidente,Rubiales, che il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno ...

