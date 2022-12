La Blu Basket torna subito a vincere | rotondo 97-68 su Monferrato

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Treviglio. Vittoria di grande spessore della Gruppo Mascio Bluche batte la Novipiù97-68 con Giuri (22 punti) protagonista del match. La Gruppo Mascio tira bene dalla lunga (50%), ma al tempo stesso riesce a mettere anche palla sotto per i suoi lunghi, rientrati rispetto ad Agrigento, mandando quattro giocatori in doppia cifra. Dopo settimane tribolate a causa dei problemi fisicci,in quintetto Giuri in regia insieme a Clark, Marini, Lombardi e Marcius. Coach Valentini sceglie Ellis. Redivo, Ghirlanda, Martinoni e Carver. Partebene la Bluservendo sotto Marcius (4 punti), manon perde la calma e rimane attaccata ai lombardi. Sulla bomba di Giuri del 16-8 coach Valentini è però costretto a chiamare il primo time-out. La Blu ...

