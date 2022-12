Iran | condannato a morte e impiccato un ragazzo 23enne Media | la polizia spara ai genitali delle manifestanti

... prigionieroper un crimine presumibilmente commesso durante le proteste in corso nel ... Si tratta della prima esecuzione ufficiale legata al movimento di protesta che scuote l'da quasi ...È la storia di Mohsen Shekari, 23 anni, arrestato durante le proteste ealla pena di ... la capitale dell', lo scorso 25 settembre e di aver aggredito e ferito con un coltello un agente ...A poche ore dalla prima esecuzione di un manifestante condannato a morte per aver partecipato alle proteste in Iran, emerge un’altra verità sconvolgente che riguarda le donne che prendono parte ai cor ...Iran, giustiziato manifestante di 23 anni, era il primo dall'inizio delle proteste: accusato di muovere guerra contro Dio. In Iran è stato giustiziato Mohsen Shekar. Aveva solo 23 anni. Il giovane era ...