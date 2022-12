Atene | la mano anarchica dietro l’attacco alla Schlein | la rivendicazione del gruppo “Carlo Giuliani Revenge Nuclei”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Roma, 8 dic –all’ambasciata italiana ad, avvenuto lo scorso 2 dicembre, è stato rivendicato dalanarchico “”. Gli attentatori avevano incendiato, in quell’occasione, l’auto del primo consigliere dell’ambasciata d’Italia, Susanna. “”: gli anarchici che hanno rivendicato l’attentatoA rivendicate, come detto, è stato unanarchico greco che si è autodefinito “”, specificando di avere “sostegno di un anarchico ...

Roma, 8 dic " L'attacco all'ambasciata italiana ad, avvenuto lo scorso 2 dicembre, è stato rivendicato dal gruppo anarchico " Carlo Giuliani Revenge Nuclei" . Gli attentatori avevano incendiato, in quell'occasione, l'auto del primo consigliere ...... a firma di alcuni 'supporters' greci prima della palla a due, l' Aekvince per 68 - 59 dopo ... Senza Reuvers, fermato prima della gara da una botta rimediata alla, Reggio resta in partita ...Roma, 8 dic – L’attacco all’ambasciata italiana ad Atene, avvenuto lo scorso 2 dicembre, è stato rivendicato dal gruppo anarchico “Carlo Giuliani Revenge Nuclei”. Gli attentatori avevano incendiato, i ...ATENE – In un serata macchiata dall’incomprensibile aggressione subita dalla quindicina di tifosi reggiani che hanno seguito la squadra alla Ano Liossa Olympic Hall, a firma di alcuni “supporters” gre ...