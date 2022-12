Teatro Giuditta Pasta di Saronno | “Si valuti cda di emergenza”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dalla conferenza di fine mandato del presidente uscente della fondazione, Oscar Masciadri, alla presa di posizione del sindaco di, Augusto Airoldi, sulla questione cda. Che mette il punto sulle scelte passate e future dell’Amministrazione per il rilancio del, il sindaco: “Situazione complessa, assicurare continuità al” “Siamo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

Il Notiziario

Si è dimesso oggi con la presentazione del bilancio all'amministrazione comunale di Saronno, Oscar Masciadri , presidente della Fondazione CulturalePasta, che gestisce ildi Saronno. In una conferenza stampa aperta al pubblico, tenutasi all'interno del foyer del, Masciadri ha brevemente ripercorso i passaggi salienti della ...Nel 1973 dall'unione con l'attriceSaltarini nasce il suo unico figlio Cesare. Del 1986 è l'ultima apparizione ina fianco all'amico Water Chiari nello spettacolo "Finale di Partita" ... Teatro Giuditta Pasta di Saronno verso il cda di emergenza SARONNO – Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, prende posizione sulle scelte passate e future dell’Amministrazione per il rilancio del Teatro Giuditta Pasta. Ecco il testo integrale ...Bilancio di due mandati e saluto al pubblico questa mattina per il Presidente della Fondazione Pasta Oscar Masciandri ...