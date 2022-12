Sollevamento pesi oggi | Mondiali 2022 | orari 7 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), mercoledì 7, si disputerà a Bogotà (in Colombia) la terza giornata dei Campionatidi, primo evento valevole per il periodo di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Day-3 in cui l’Italia punta tutto su Sergio Massidda, a caccia di un exploit per avvicinare il podio nella categoria fino a 61 kg e proseguire il suo percorso di crescita in vista delle Olimpiadi. Il giovane sardo classe 2002, all’ultimo anno da junior, proverà inoltre a ritoccare il suo record italiano di totale. Ladi Massidda, inquesta sera alle ore 22.30 italiane, sarà visibile su Olympic Channel, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in ...

OA Sport

La ventunenne pugliese ha fallito le prime due alzate di strappo a 80 kg, per poi sollevare regolarmente la misura al terzo e ultimo tentativo. Approccio più convincente nell'esercizio di slancio, con ...Comincia dai prossimi Mondiali didi Bogotà la caccia per un posto alle prossimi Olimpiadi di Parigi 2024 . In programma da martedì 6 a venerdì 16 dicembre, la rassegna iridata in Colombia vedrà impegnati anche i ... Sollevamento pesi, Mondiali 2022: Cina in trionfo con Jiang nei -49 kg, Giulia Imperio 12ma C’ è grande attesa anche a Ghilarza per l’esordio di Sergio Massidda ai campionati mondiali di sollevamento pesi, in corso di svolgimento in Colombia . Il già campione italiano, europeo e mondiale sal ...Pesi, Mondiali Bogotà prima tappa verso Olimpiadi Parigi 2024: ecco la composizione del Team Italia, assente Pizzolato ...