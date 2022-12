Real Madrid | Endrick in chiusura | Blancos pronti a pagare 72 milioni di euro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)sempre più vicino al. Secondo la stampa spagnola e quella brasiliana, il 16enne attaccante del Palmeiras è sul punto di essere acquistato dai, che avrebbero deciso dii 60della clausola rescissoria prevista dal contratto (il primo da professionista) che il ragazzo ha firmato con il club sudamericano. Secondo quanto scrivono ‘Marca’ e ‘O Globo’, inoltre, il club avrebbe accettato dila tassa del 20%, quindi altri 12, dovuta per motivi fiscali su questo trasferimento dal Brasile alla Spagna. Così, per 72diandrebbe ad aggiungersi alle due stelle brasiliane del, Vinicius Junior e Rodrygo. ...

Endrick sempre più vicino al Real Madrid. Secondo la stampa spagnola e quella brasiliana, il 16enne attaccante del Palmeiras è sul punto di essere acquistato dai Blancos, che avrebbero deciso di ...