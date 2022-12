Nike Air Jordan | la leggenda di MJ in formato sneakers

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Life&People.it C’è qualcosa che va oltre il legame tra sport e moda nella storia delle Air. Dietro leprogettate dal mito Michealinfatti c’è molto altro: intuizione, senso oculatissimo del marketing, trasformazione di una calzatura in uno status symbol e di appartenenza. Un vero e proprio miracolo della cultura street e urban. Un accordo complesso Al contrario di quanto si possa pensare, il sodalizio tra il colosso di Beaverton e ladell’NBA fu tutt’altro che immediato. Negli anni ottanta infatti il giovanevoleva firmare a tutti i costi una partnership con Adidas e Converse. Quest’ultimo era il brand di spicco nell’universo cestistico ai tempi, non a caso vantava tra le sue file stelle come Larry Bird, Magic Johnson e Bernard King. ...