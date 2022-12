Inter-Salisburgo 4-0 | il tabellino dell’amichevole invernale 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilcompleto di, match amichevole che si è disputato a Malta dove i nerazzurri stanno preparando la seconda parte di stagione che ripartirà con-Napoli del 4 gennaio. Buone indicazioni per Simone Inzaghi: ottimo primo tempo dei nerazzurri che sbloccano la partita al ventesimo minuto grazie ad una bella azione corale conclusasi con un piatto vincente di destro di Mkhitaryan. Prima della fine del primo tempo arriva anche la rete del raddoppio firmata Francesco Acerbi: su un calcio di punizione battuto da Calhanoglu, l’ex difensore della Lazio colpisce di testa – anche se in netto fuorigioco – e fa 2-0. Nella ripresa è ancora Mkhitaryan a gonfiare la rete: tap-in vincente per il 3-0. All’ultimo minuto c’è gloria anche per Valentin Carboni che sigla il 4-0 definitivo. IL VIDEO DEI GOL E ...

... 'Devo dire che dirigenti dell'sono molto svegli…Mettonoa 3,50 quando sul canale YouTube degli austriaci la puoi vedere gratis', e via dicendo. Insomma, una ...La partita- RBdi Mercoledì 7 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei nerazzurri PAOLA - Mercoledì 7 dicembre ...92' - Finisce qui! Poker e clean sheet per l'Inter nella seconda amichevole in terra maltese: Salisburgo battuto 4-0 nel segno di Mkhitaryan, autore di un gol e mezzo. Gli altri gol sono ...66' - Dzeko usa il mestiere lontano dalla porta, poi subisce l'attacco irregolare di due avversari: si riparte con un calcio di punizione per l'Inter nella metà campo nerazzurra. 65' - Triplo cambio ...