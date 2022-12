Calciomercato.com

- SALISBURGO 4 - 0 20' e 72' Mkhitaryan, 41' Acerbi, 91' Carboni(3 - 5 - 1 - 1):(72' Cordaz); Skriniar (85' Di Pentima), Acerbi (85' Fontanarosa), Bastoni (85' Pelamatti); Bellanova (80' Biral), Barella (72' Carboni), Calhanoglu (46' Asllani), ...Perché rispetto alla scorsa estate le gerarchie sono cambiate e difficilmente i ruoli di Onana (titolare) e(riserva) potranno essere invertiti di nuovo dal passare dei mesi. Non perderti ... Inter, Handanovic: 'Ho ritrovato i miei compagni meglio di come li ho lasciati. Malta Ottima idea' Gli uomini di Inzaghi concedono il bis dopo la vittoria di lunedì su Gzira (6-1). L'armeno segna il primo gol e mette la firma anche sul terzo. In rete anche Acerbi e Carboni ...