Germania | chi c' è dietro ai piani di golpe al Bundestag Il principe e l' ex parà

I 25 arrestati sarebbero membri del movimento di estrema destra 'Cittadini del Reich. Tra i presunti golpisti spiccano alcuni nomi ...Un punto su cui si accodano anche i contrari, guidati dae Paesi Bassi, che del meccanismo ...9 euro (+11%) UNA PROPOSTA CHE È UN "GIOCO" - C'èbolla il testo legislativo come 'un gioco', ...Il piano era fare un colpo di Stato in Germania. Ampia operazione delle forze dell’ordine tedesche per smantellare ...Tremila agenti sparpagliati in undici land hanno arrestato 25 persone che farebbero parte di una cellula terroristica. Ci sarebbero stati anche due fermi all’estero, uno in Austria e uno in Italia Vai ...