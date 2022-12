Cerignola-Candela | incidente | auto contro albero | due morti Avevano 18 e 19 anni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono due ragazzini, di 18 e 19, inell’verificatosi sulla strada provinciale, in territorio di. Erano a bordo di un’che per cause da dettagliare si è ribaltata, finendo fuori strada e schiantandosiun. Accaduto in tarda serata. Carabinieri al lavoro per risalire a cause e dinamica dell’. L'articolo, due 18 e 19 proviene da Noi Notizie..

