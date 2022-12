(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Missione compiuta e alla grande dal Portogallo. La formazione lusitana ha surclassato la Svizzera negli ottavi di finale dei Mondiali 2022 diin Qatar. La compagine portoghese ha battuto gli elvetici con un perentorio 6-1, mettendo in mostra un potenziale offensivo devastante. Saranno quindi i campioni d’Europa del 2016 a confrontarsi con il, uscito vincitore a sorpresa dalla sfidala Spagna ai calci di rigore. Tuttavia, a tenere banco è la panchina per. CR7, infatti, non è partito dal primo minuto e al suo posto è entrato un ragazzo di grande talento come Gonçalo Ramos. Il giocatore del Benfica è stato il mattatore della serata, realizzando una tripletta e manifestando chiari segnali di vitalità. Perun ingresso negli ultimi minuti e il ...

OA Sport

CosìSantos, ct del Portogallo, dopo il tennistico 6 - 1 alla Svizzera negli ottavi dei Mondiali. "Cristiano lo sa benissimo, l'allenatore lo ha detto molto chiaramente: la cosa più ...Nel 6 - 1 della squadra diSantos c'è lo zampino di tutti eccetto l'(ex) extraterrestre ... Akanji in mischia sugli sviluppi di unpiazzato rende meno amara la disfatta dei ragazzi di ... Calcio, Fernando Santos: "Non sta a me dire se Cristiano Ronaldo giocherà o meno contro il Marocco" Nonostante la travolgente vittoria ai danni della Svizzera, continua a far discutere la decisione del c.t., che replica stizzito alla tv portoghese.Superba prestazione di tutta la squadra di Fernando Santos, che senza Ronaldo gioca meglio e scopre la sua nuova stella Gonçalo Ramos. Super partita anche per Joao Felix e Bernardo Silva. Inesistente ...