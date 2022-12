Ananke Cagliari | Genitoriando per sostenere gli adolescenti con disturbi mentali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In Italia più di 1 adolescente su 7 tra i 10 - 19 anni presenta un disturbo mentale diagnosticato: l'ansia e la depressione; (coinvolgono oltre la metà dei casi) e i tentativi di suicidio e ialimentari sono seconda causa di morte tra gli). Idell'alimentazione e della nutrizione: già considerati un'epidemia sociale in epoca pre-covid, sono aumentati del 40%. Secondo l'ISS nei primi sei mesi del lockdown sono stati registrati altri 230mila contro i 163mila dell'anno precedente. A questi, già allarmanti, dati dovremo aggiungere un incalcolabile “disagio sommerso”, ancora in ombra e silente. Tirando le somme, l'emergenza pandemica ha avuto un grosso impatto sulla salute mentale dei giovani. “Tanti numeri che provano a misurare il qualcosa di immisurabile “il dolore”, nel tentativo di circoscrivere i ...