(Di martedì 6 dicembre 2022)ha affermato che a, la città inal confine con la Turchia simbolicamente molto importante per i curdi, “è già finita”. Il presidente turco ha sottolineato che il Paese “sta prendendo tutte le misure necessarie” per porre fine al “terrorismo” nel nord dellacon raid aerei e colpi d’artiglieria dal territorio turco contro le forze curdene Ypg. Il territorio era stato attaccato dal presidente turco in risposta a un attentato terroristico avvenuto a Istanbul che sarebbe stato compiuto da unana addestrata “dal Pkk”, il partito dei lavoratori del Kurdistan considerato organizzazione terroristica dagli Usa e dall’ue, e agli ordini “di”, secondo il ministro dell’Interno turco Soylu. Le Forze democratichene ...

TGCOM

... ma si temono fughe in avanti e nuove offensive contro i curdi nellasettentrionale. Vediamo ... Parallelamente, Putin edhanno lanciato una campagna mediatica globale in cui si ergono a ......nord - orientale causando decine di vittime e danni strutturali, a partire dal Covid Hospital di Kobane. La città, famosa per aver resistito a Daesh nel 2014, è obiettivo simbolico di... Siria, Erdogan: "A Kobane abbiamo già finito" Erdogan ha affermato che a Kobane, la città in Siria al confine con la Turchia simbolicamente molto importante per i curdi, "è già finita". Il presidente turco ha sottolineato che il Paese "sta prende ...A due settimane dall’intensificarsi dei bombardamenti dell’aviazione turca nel nord della Siria, le forze armate curde si preparano allo scenario sempre più concreto di un’invasione di terra. Il presi ...