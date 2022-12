Perché George Lucas cambiò la data di uscita di Guerre Stellari

(Di martedì 6 dicembre 2022)è un franchise che ha diverse ricorrenze. Una è lo Star Wars Day, che si festeggia ogni 4 maggio. La seconda, non meno importante, è quella del 25 maggio. Come i più sapranno, il primo film della saga difece il suo debutto proprio il 25 maggio 1977. Quel capitolo fu

Sky Tg24

Volodymyr Zelensky, ex attore comico inventatosi politico negli identici improbabili panni ... Un po' come accadde aW. Bush dopo l'11 settembre 2001, un leader impacciato e con poca ......in un negozio di moda ed era un noto cleptomane che rubava dalle tasche degli abiti appesi nel guardaroba di Blitz'non avendo soldi era costretto 'a inventarsi un modo per farli'. Boy... George Clooney: "Sono stato oggettificato a inizio carriera"