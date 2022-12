Martina Maccari parla della crisi con Leonardo Bonucci | “Sono stati mesi difficili”

(Di martedì 6 dicembre 2022) La donna, moglie del calciatoreJuventus, ha rivelato per la prima volta dei problemi avuti in passato con lui, che oraperò alle spalle. L'articolo proviene da DireDonna.

La moglie del calciatore bianconero racconta come ha superato tutto perché l'amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social, moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, apre il suo cuore ai follower raccontando la crisi matrimoniale attraversata qualche tempo fa e i mesi difficili per la malattia ...La 37enne sul social torna sull'argomento doloroso: "Ho passato mesi difficili" "Nonostante questo a casa nostra il matrimonio è una cosa seria"rispondendo alle domande dei follower sul social parla della crisi matrimoniale che ha rischiato di far naufragare il suo matrimonio . La moglie di Leonardo Bonucci , 37 anni, legata ...La moglie di Leonardo Bonucci, celebre giocatore della Juventus e della Nazionale, ha confidato le difficoltà che ha dovuto affrontare. Nel loro matrimonio non tutto è andato sempre per il verso giust ...Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha ammesso di aver “messo in dubbio tutto” durante una crisi di coppia con il marito calciatore. I due sono sposati dal 2008. Parlando con i suoi follower ...