Manovra | Tributaristi Int | “Ok più controlli su partite Iva ma rivedere responsabilità intermediario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nella memoria sulla legge di bilancio inviata lunedì dall’Istituto nazionalealle commissioni Bilancio di Camera e Senato, è stata sollevata la problematica dellasolidale in capo all’fiscale con il titolare della partita Iva. L’articolo 36 del ddl prevede maggiorisull’attribuzione e operatività delleIva, con possibile chiusura d’ufficio e relativo provvedimento sanzionatorio in capo al contribuente, ma un comma del provvedimento ha inserito, nel caso di sanzione, la solidarietà dell’, cosa che ha creato non poche preoccupazioni tra gli operatori del settore e le loro organizzazioni di rappresentanza”. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto nazionale(Int). ...