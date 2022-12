Luciano Punzo lascia il Gf felice e c’è un motivo Mentre un vippone lo rimpiange Video

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022)ha perso al televoto con Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti ma ilè apparsoe c’è un: ecco qualeha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip ieri sera durante la diretta perché ha perso al televoto contro Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. Il vip non è apparso molto dispiaciuto di tornare a casa e c’è un: riabbracciare la sua bambina. Infatti qualche ora fa è riapparso su Instagram con untenerissimo che lo ritrae insieme a sua figlia,giocano sul letto con in sottofondo la canzone “Brividi”. La bimba l’abbraccia e salta sul letto tra le braccia del papà. Sempre su Instagram non mancano le dediche alla sua piccola Eva, così si chiama ...