Il Guardian elogia Bellingham | ha una mentalità d’élite ed un’inquietante fiducia in se stesso 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Qatar 2022 è senza dubbio il Mondiale didell’Inghilterra. Il centrocampista ha conquistato il palcoscenico mondiale grazie alle sue prestazioni, rivelandosi fondamentale per il Ct Southgate. Per il: “Non ci sono limiti al prodigioso talento del centrocampista. Il 19enne di Stourbridge ha la sfrontatezza di Paul Gascoigne a Italia 90, l’audacia di Michael Owen ai Mondiali del 1998 e l’esplosività di un 18enne Wayne Rooney a Euro 2004.”faceva già parlare di sé nelle giovanili della sua squadra del cuore, il Birmingham. In quegli anni aveva già dimostrato in Inghilterra di avere un futuro roseo davanti a sé. Quando andò al Borussia Dortmund nel 2020 il Birmingham ritirò il suo numero di maglia, caso eccezionale dato che aveva solo 17 anni. ...