ilGiornale.it

... io mi sonosentire e lui mi ha chiesto il perchè non gli avevo mai risposto. Ma io neanche ... Ho ingoiato medicine per. Avevo scritto anche una lettera di addio'. Solo alcuni anni dopo ...Papa Francesco ha recentemente inviato una Lettera al popolo ucraino e non hamancare ... Come pastore ha avuto modo di parlare anche con persone che hanno vistoi propri parenti o finire ... "Ha fatto morire le scimmie". Cosa non torna nell'inchiesta contro Musk Neuralink, l'azienda di Musk impegnata nello sviluppo di un dispositivo da impiantare nel cervello per aiutare le persone paralizzate a camminare, è sotto indagine federale. Ecco cosa non torna ...'I ragazzi delle scorte', a 30 anni dalle stragi mafiose un film punta il faro anche su chi spesso rimaneva lontano dai riflettori [IL TRAILER] ...