Covid | la stagione invernale spinge in alto i casi | ma non ci sono segnali preoccupanti dagli ospedali

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nel corso del mese di novembre abbiamo assistito a una ripresa dei contagi, cosa ampiamente prevista vista lae la maggiore convivenza al chiuso. L’andamento è per ora simile alla precedente ondata (fine settembre – metà ottobre), con un aumento dei contagi a cui si abbina un carico sostenibile da parte delle struttureere. In tal senso, le terapie intensive non danno, nemmeno per quanto riguarda i nuovi ingressi, mentre i ricoveri ordinari tornano a crescere a maggiore velocità. I nuovi, nelle quattro settimane prese in esame,stati 165.966: 181.197; 208361; 229.122; con un rialzo quindi del 38%, con una media mobile a 7 giorni che raggiunge i 33.000al giorno. Contenuto il rialzo del ...

