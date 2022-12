Clamoroso ai Mondiali | il Portogallo affronta la Svizzera con CR7 in panchina

Nella sfida in programma alle 20 contro la Svizzera, il Portogallo scenderà in campo senza la sua stella Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano inizierà il match seduto in panchina, un match da ...ottavo di finale in Qatar. Il Marocco ha battuto ai rigori la Spagna per 3 - 0. Un ... "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Calcio"...Clamoroso ai mondiali di calcio in Qatar . Il Marocco elimina la Spagna e per la prima volta nella storia raggiunge i quarti di finale. I tempi ...Il Marocco fa la storia, batte la Spagna ai rigori e si qualifica per la prima volta in assoluto ai quarti di finale di un Mondiale.