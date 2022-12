(Di martedì 6 dicembre 2022)tra le star diAnd, epica pellicola biblica diretta da Jeymes Samuel, in lavorazione a. IldiAnd, anche noto come The Book of Samuel, si va ad arricchire con l'arrivo di nuovi interpreti, tra cui le star inglesi. Con loro, anche Alfre Woodard, David Oyelowo, Anna Diop, Marianne Jean-Baptiste, Caleb McLaughlin, Teyana Taylor, Babs Olusanmokun, Eric Kofi Abrefa, Nicholas Pinnock, Micheal Ward, Chase Dillon, Tom Glynn-Carney e Tom Vaughan-Lawlor vanno ad affiancare i precedentemente annunciati LaKeith Stanfield e Omar Sy nel dramma biblico di ...

Movieplayer

Per il 2024 posso anticipare Morning , il nuovo film cone Laura Dern. A livello distributivo, come è andato il 2022 Il box office di I Wonder Pictures al 31 ottobre faceva ...Attraverso la controversa difesa di Nancy e Teri e le prove scoperte dal procuratore militare Tenente Colonnello Stuart Couch (), viene rivelata una cospirazione scioccante e di ... Benedict Cumberbatch e James McAvoy nel cast di Pins And Needles, riprese in corso a Matera Benedict Cumberbatch e James McAvoy tra le star di Pins And Needles, epica pellicola biblica diretta da Jeymes Samuel, in lavorazione a Matera.Dopo aver debuttato nel primo Captain America, Hayley Atwell ha ripreso il ruolo di Peggy Carter per svariate volte nel MCU. Tornerà anche in futuro