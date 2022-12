Al Jazeera denuncia Israele all’Aja per la morte della reporter palestinese Lapid | «Nessuno interrogherà i soldati israeliani»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alhatoalla Corte penale internazionale dell’Aja per lagiornalista, Shireen Abu Akleh, uccisa lo scorso 11 maggio mentre documentava gli scontri tra esercito israeliano e miliziani palestinesi nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. A riferirlo è la stessa emittente del Qatar che afferma – inoltre – di avere ulteriori prove che dimostrano come iabbiano sparato direttamente alla. «La tesi che Shireen – scrive Al– sia stata uccisa per sbaglio in uno scambio di colpi è completamente infondata». Le ulteriori verifiche effettuate dal network, basate su testimonianze di persone presenti quel giorno sul posto, nonché su immagini raccolte ed evidenze forensi, ...