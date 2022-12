Il Corriere della Città

Vendevano case all'insaputa dei proprietari: nei guai notaio dei Castelli, ecco come funzionava la truffa I reali proprietari, ignari di tutto, si sono visti espropriati dei propri beni perdendo qualsiasi titolo su di essi e diventando così, di fatto, degli estranei in casa propria. Per gli immobili ...Il mercato immobiliare è in fermento da tempo: la guerra, la conseguente inflazione e con essa i consumatori diventati più attenti nel fare grandi investimenti, come quello di acquistare o vendere un ...