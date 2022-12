Noi Notizie

... 47 anni, in quanto gravemente indiziato dei reati diduplice omicidio aggravato dalla ... Grazie al rinvenimento e, in esito a sopralluogo sul teatro dell'evento svolto dalla Polizia ...... dei reati diduplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, nonché ... Grazie al rinvenimento e, in esito a sopralluogo sul teatro dell'evento svolto dalla P. G., ... Tentato sequestro di una minorenne di Andria che non voleva prostituirsi ed altre accuse a vario titolo: quattro arresti Carabinieri Con le accuse, contestate a vario titolo, di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione, lesioni nei confronti di una ragazza - minorenne all'epoca dei fatti - e detenzione e porto abusivi di ar ...CATANIA - La Procura della Repubblica del Tribunale di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto, emesso in ...