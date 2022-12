Sono pensatissime le accuse contro Myrta Merlino | “Lancia le spazzole alle parrucchiere | licenzia tutti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Che aria tira su La7? Verrebbe proprio da dire che per la conduttrice de l’Aria che tira, tira una bruttissima aria.è finita nella bufera e anche se in questi giorni, dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, non ha ancora commentato, a detta dei ben informati, non avrebbe preso benissimo quanto sta accadendo. La nota ufficiale dei lavoratori di La7 e la richiesta di maggiori tutele all’aziendala smania di potere della conduttrice, non avrebbe ovviamente, fatto piacere alla. La conduttrice però al momento non ha ancora commentato. Se lei tace, c’è chi lavora o ha lavorato con lei, che invece preferisce non stare zitto. Come raccontano Dagospia e Fanpage,molte le persone che hanno deciso di denunciare atteggiamenti incivili, attacchi personali e persino ...