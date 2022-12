Sampdoria | Yepes | ' Rimonta in campionato possibile Stankovic mi dà consigli e '

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Rimonta in ...... Colombo è il migliore del match(3 - 4 - 1 - 2): Audero 6; Ferrari 5, Murillo 5.5 (dal 36 st Quagliarella s.v.), Amione 5; Bereszynski 5.5 (dal 1 st Augello 5.5), Villar 5 (dal 1 st...Il centrocampista catalano ha parlato a tmw delle possibilità di rimonta della squadra doriana. RITIRO IN TURCHIA.“Sarà importante per stare tutti insieme perché solo così possiamo uscire da questa si ...La Sampdoria, con la ripresa del campionato, sarà obbligata a cambiare rotta rispetto alle prime 15 giornate di campionato. A parlare della situazione in casa blucerchiata è stato Gerard Yepes, centro ...