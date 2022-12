Agenzia askanews

E anche le proposte arriveranno nelle prossime settimane", ha annunciato. In queste circostanze economiche, incerte e rischiose a causa della guerra in Ucraina, i rincari energetici e l'...... ricorda il commissario agli Affari economici Paoloche indica per l'inizio della ... E lo stesso vale per l'autonomia differenziata, che l'esecutivo vuole realizzare "al più presto":"un ... Gentiloni: serve Fondo sovrano Ue, debito comune come lo "Sure" Bruxelles, 5 dic. (askanews) - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, è tornato a parlare della sua proposta di un nuovo fondo ...Il governo Meloni ha lanciato l’allarme sulle difficoltà a rispettare i termini del Pnrr, il piano di finanziamenti europei che per ...