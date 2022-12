Facciamo tornare il Ppi La proposta di Merlo

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La fase politica che si è aperta con il voto del 25 settembre e la vittoria del centrodestra di governo è del tutto nuova rispetto a quella che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il solo fatto che un partito che ha perso sistematicamente tutte le elezioni – parliamo del Pd – abbia sempre stabilmente governato il Paese è una contraddizione in sé che difficilmente si ripeterà così meccanicamente nel futuro. Ma è indubbio che il quadro politico è in rapida evoluzione e gli stessi partiti ne risentono profondamente. A sinistra è in corso un dibattito che archivierà definitivamente la versione originaria del Partito democratico – si cambia addirittura il “Manifesto” fondativo del partito scritto e deliberato nel lontano 2007 – mentre si allarga la “sinistra per caso” dei 5 stelle, il partito populista, qualunquista e demagogico per eccellenza che cambia strategia politica con una rapidità ...