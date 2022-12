Calci | urla e insulti Cosa è successo tra Wanda Nara e L-Gante

Il viaggio alle Maldive di Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra essere servito a molto se non a scatenare l'ennesimo scandalo. La vacanza romantica avrebbe dovuto ricucire il rapporto tra il ...al cancello,, insulti, tutti all'indirizzo di Wanda. Un esaurimento nervoso in piena regola che avrebbe fatto addirittura scappare la showgirl, uscita dal garage urtando anche un'auto per ...