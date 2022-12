Tyson Fury | “Voglio tornare in WWE e affrontare i fratelli Paul”

(Di domenica 4 dicembre 2022), noto pugile britannico, nella notte ha difeso il titolo Wbc dall’assalto el connazionale Derek Chisora per ko tecnico:ha un passato non troppo remoto con la WWE, avendo affrontato Brown Strowman a Crown Jewel nel 2019 e apparendo a Clash at the Castle lo scorso settembre. Il Re Gitano di recente ha parlato della voglia diin WWE e del particolare desiderio diJake e Logan, anche loro entrati di recente nel mondo del wrestling. Le parole del Re Parlando a Boxing Social, il pugile ha così dichiarato:“Wrestling, ci siamo! WWE, non vedo l’ora die distruggere una sedia sulla testa di qualcuno.”Quando poi gli è stato chiesto se gli piacerebbe...

si conferma il re del pugilato: "Gypsy King" non ha avuto tanti problemi con Derek Chisora , battuto alla decima ripresa davanti a 60mila persone e all'altro peso massimo imbattuto Usyk. E ...Wilder è in linea, el'ha già 'chiamato' a Wembley. Questo, però, significa che 'The Bronze Bomber' dovrebbe battere qualcuno che, quanto a upset, ne sa qualcosa: Andy Ruiz Jr. alias l'uomo che ...Al Tottenham Hotspur indoor Stadium, Tottenham, davanti a 65.000 con diretta su ESPN, organizzazione di Bob Arum (Top Rank Boxing) e Frank Warren (Queensberry Boxing) il ...Il parere di Gipsy King: Usyk o Joyce Per me, Usyk è il pugile più furbo, ma Joe Joyce è “The Juggernaut” e penso che sia più duro per me di Usyk, al 100%.