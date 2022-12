(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic (Adnkronos) - EllyGiorgia? "Io non ho mai interpretatocome, ma per qualcosa di diverso. E' chiaro che di unadonna che non aiuta altre donne non ce ne". Lo ha detto Ellya 'Mezz'ora in più'.

La Svolta

... mentre 'già ammicca al governo', ha affermatoaggiungendo che 'non è sano' sostenere che '... con la norma- rave 'che hanno dovuto riscrivere', la 'crudeltà di bloccare le persone in ...... e Copresidente dell'Intergruppo ITCO su Integrità, Trasparenza,- corruzione e criminalità organizzata '. L'addio al Pd e l'esperienza emiliano - romagnola Nel 2015 la rotta:lascia il ... Ultimo'ora: Pd: Schlein, 'anti Meloni Mai stata contro, ma di una premier così non ce ne facciamo nulla' Elly ti presento Schlein. La deputata italo-svizzera-americana si candida alle primarie per la segreteria del Pd. “Parte da noi”, come recita il titolo della manifestazione al Monk di Roma, tempio del ..."Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo ...