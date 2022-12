Adnkronos

"La Polizia della morale è statadalle stesse persone che l'hanno istituita". Lo stesso procuratore - riporta Radio Farda - ha riconosciuto che il sistema giudiziario iraniano non ...Teheran, 4 dic. " Il procuratore generale iraniano, Mohamad Jafar Montazeri, ha annunciato lo scioglimento della 'Polizia della morale', implicata nella morte sotto custodia di Mahsa Amini il 16 ... Iran, smantellata la Polizia morale (Adnkronos) - Il procuratore generale iraniano, Mohamad Jafar Montazeri, ha annunciato lo scioglimento della 'Polizia della morale', implicata nella morte sotto custodia di Mahsa Amini il 16 settembre ...Questa è la rete dell'Iran, oltre alla Russia, che rimane un alleato forte in questo momento. Lasciate nell’angolo, Mosca e Teheran si spalleggiano a vicenda, non solo nel tentativo di non soccombere ...