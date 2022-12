Fenomeno Goggia | la regina del Canada - Sport - quotidiano net

Sofia trionfa anche nella seconda discesa libera, quinta vittoria a Lake Louise nelle ultime cinque gare. Ortlieb e Suter si ...AGI - Sofiaè sempre più un '' della discesa libera femminile e nella serata italiana ha concesso il bis sulle nevi di Lake Louise . In 24 ore la campionessa azzurra nella località canadese ha ...Sofia Goggia concede il bis a Lake Louise e sulle nevi canadesi ... agganciando al sesto posto Dominik Paris (OA Sport) Il fenomeno argentino ha segnato per la prima volta in carriera nella fase ad ...AGI - Sofia Goggia è sempre più un 'fenomeno' della discesa libera femminile e nella serata italiana ha concesso il bis sulle nevi di Lake Louise. In 24 ore la campionessa azzurra nella località ...