Bari-Pisa 0-0 | per la Virtus pesante sconfitta a Catanzaro | il Barletta corsaro è secondo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Pareggio casalingo per ilnella giornata odierna del campionato di calcio di serie B. Formazione pugliese in zona playoff ma si allontana dalla vetta. Serie C girone C: fra le partite del primo pomeriggioFrancavilla Fontana 4-1. Serie D girone H: fra i risultati odierni Bitonto-Martina 2-2, Cavese-Casarano 2-1, Città di Fasano-Team Altamura 0-0) parziale), Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia 1-1, Molfetta-Brindisi 2-3, Nardò-Afragolese 2-1, Puteolana-0-1. In classifica: Cavese 30,28, Nardò 26, Brindisi 25, Città di Fasano 23. Team Altamura e Casarano 22. Il Martina è nono con 18 punti, Bitonto undicesimo a quota 16, Molfetta 14, Gravina in Puglia punltimo con 9 punti, chiude la Puteolana con 7. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Gli altri 3 match del pomeriggio finiscono tutti in parità con ilche non riesce a batte ilin superiorità numerica e l' Ascoli in 10 uomini che rimonta due volte il Como in un pirotecnico ...... nello specifico: i successi interni cone Parma ed esterni a Como, Palermo e Perugia e i pareggi in casa con Cosenza, Benevento, Cagliari e Ascoli e in trasferta sul campo della Spal e a. ...Pareggio casalingo per il Bari nella giornata odierna del campionato di calcio di serie B. Formazione pugliese in zona playoff ma si allontana dalla vetta. Serie C girone C: fra le partite del primo p ...Pareggite conclamata. Ad un primo tempo insignificante segue una seconda metà di gara più vivace, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, quando la porta del Pisa ...