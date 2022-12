Sangue | Avis Toscana | ' Boom di giovani tra i donatori | in un anno oltre 500 in più'

I dati emersi in occasione dell'evento per i 50 anni dell'associazione: "Smentito il luogo comune secondo il quale ragazzi e ragazze sono ...Dall'del presidente Roberto Andrelli alcune raccomandazioni: è necessario portare con sé un ... Di sicuro anche in questa nuova raccolta di, sempre più prezioso oggigiorno, i tanti avisini di ...I dati emersi in occasione dell'evento per i 50 anni dell’associazione: “Smentito il luogo comune secondo il quale ragazzi e ragazze sono disinteressati” ...I dati sono emersi oggi in occasione dell’evento “Futuro in corso 50 anni di Avis Toscana” al Teatro Niccolini di Firenze ...