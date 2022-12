Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani in edicola

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie provenienti dalla Russia, la possibilità nuova stangata sulle bollette, l’attentato ad Atene, i Mondiali di calcio: ecco le principalideiinoggi See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Svolta

Lanazionale e non solo ha elogiato la grande prestazione della Nazionale svizzera che ha raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo dopo aver battuto, autorevolmente, la Serbia.In occasione del ventennale della scomparsa del giudice Antonino Caponnetto (Caltanissetta, 5 settembre 1920 - Firenze, 6 dicembre 2002) la Fondazione omonima ricorderà il 6 dicembre il compianto ... 2 dicembre: guarda la rassegna stampa de La Svolta per 4W4I Il 29 novembre, alla conferenza stampa bisettimanale delle 15:00, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian non sapeva cosa dire del blocco e delle proteste in molte città. Molto ...Come di consueto, potete consultare le prime pagine attraverso il link di seguito, in attesa che inizi dalle 7.30 il solito notiziario della nostra redazione, a partire dalla rassegna stampa.