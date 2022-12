LIVE Argentina-Australia | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Gomez completa il tridente con Messi e Alvarez

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-STATI UNITI DALLE 16.00 19.30 Lionelha creato cinque potenziali occasioni da rete per i compagni nella vittoria per 2-0 dell’sulla Polonia, portando il suo bottino a 63 azioni create in totale ai. 19.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez;, Mac Allister;. CT: Scaloni.(4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Mooy, Irvine, Baccus; McGree, Duke. CT: Arnold. 19.04 Buonasera e benvenuti alladi ...

