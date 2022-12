L' Eredità | parte nuova formula e ritorna l' ex campione Gabriele | che fine ha fatto Michele?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 dicembre 2022) ‘L'sfida al'. Nella giornata di sabato 3 dicembre ha preso il via una novità del game show che ha spiazzato molti fedeli seguaci della trasmissione condotta da Flavio Insinna e che ha messo in stand by i concorrenti che hanno giocato fino al giorno precedente. Si tratta di unadel tutto innovativa, in cui alcuni giocatori (dei volti assolutamente nuovi) si sono sottoposti ad una serie di manche con lo scopo di arrivare fino alla. Nessun concorrente è fisso. Ma lapiù interessante è il Triello! In tale circostanza, infatti, ad ogni puntata faranno ritorno degli storici campioni di questa trasmissione. Chi saràto a L'il 3 dicembre? Andiamo subito a scoprirlo, ma prima chiariamo cheha ...