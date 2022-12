(Di sabato 3 dicembre 2022) Per la quarta volta nella storia su 14 partecipazioni l'saluta il Mondiale alla fase a gironi. La vittoria per 2 - 0 sul Ghana nell'ultima partita del Gruppo H è stata amarissima perché ...

Corriere dello Sport

Per la quarta volta nella storia su 14 partecipazioni l' Uruguay saluta il Mondiale alla fase a gironi. La vittoria per 2 - 0 sul Ghana nell'ultima partita del Gruppo H è stata amarissima perché ...Per la quarta volta nella storia su 14 partecipazioni l' Uruguay saluta il Mondiale alla fase a gironi. La vittoria per 2 - 0 sul Ghana nell'ultima partita del Gruppo H è stata amarissima perché ... Gimenez impazzisce dopo l'eliminazione dell'Uruguay: gomitata a bordo campo a un dirigente della Fifa!