Chiama “negro” un calciatore Che idiozia punirlo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sia sacrificato anche Freud. E il Blues venga offerto sull’altare della divinità Rula, a disposizione del fiero pasto di Murgia Kallella. Siamo oltre l’: un telecronista di una emittente privata vicentina” undi colore, certo Greco, si corregge subito, è palese il lapsus verbale, è chiarissima (absit injuria verbis) l’intenzione di non irridere nessuno, cioè non c’è intenzione, neppure la più pallida ombra di intenzione, ma lo sciagurato Stefano Carta si fotte il posto: manco finisce la partita che già piovono pietre, quasi l’avesse linciato il povero black, fino, addirittura, all’interrogazione parlamentare, proposta da certo senatore Zanettin, o forse era Zampolin, quello di Vacanze di Natale, di Forza Italia, sulla cui metamorfosi sinistra non sussistono più dubbi di sorta. Linciato ...

Un lapsus ripetuto più volte: il calciatore siFreddi Greco ma il telecronista lo. Le scuse non bastano, scatta la sospensione. L'episodio è accaduto durante la telecronaca della partita di Serie C tra Trento e Vicenza trasmessa da Eleven Sports. Il Vicenza ha ...Come raccontato ieri da il Dolomiti infatti, nel corso del match, ed in particolare al minuto 12 del primo tempo , il commentatore ha chiamato per due volte "" il numero 15 vicentino , Freddi ...Durante Trento-Vicenza, gaffe del telecronista di Eleven Sports che coinvolge l'ex granata Freddi Greco: sospeso dall'attività ...È stato sospeso da Eleven Sports il telecronista Stefano Carta, che ha chiamato per due volte “Negro” il centrocampista biancorosso Freddi Greco. Siamo durante la partita Trento – Vicenza, dello ...