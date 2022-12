Ballando con le stelle 2022 | quando torna in onda su Rai 1

(Di sabato 3 dicembre 2022)incon lesu Rai 1? Il programma ieri sera, 2 dicembre, ha visto la messa indella nona puntata. La decima non sarà trasmessa il 10 dicembre, ma bensì sabato 17 dicembre. Il programma di Milly Carlucci infatti si prenderà una breve pausa di due settimane. Il motivo? Per lasciare spazio ai Mondiali Qatar. Dal 17 settembre lo show riprenderà la sua solita collocazione: sabato sera alle ore 20,35. Quante puntate Abbiamo vistoincon le, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in11 puntate, tutte in diretta il ...

Al genitori dedicò il suo successo in una puntata dile Stelle , Il suo primo amore fu il teatro dove debuttò a soli 5 anni e al quale ancora oggi, nonostante il successo ...Da quando è iniziata questa edizione dile stelle i vari protagonisti sono stati ospiti nei programmi Rai che se ne occupano, principalmente La vita in diretta di Alberto Matano e la Domenica In di Mara Venier ma anche Oggi è ...Quando torna in onda Ballando con le stelle 2022 su Rai 1 Il programma ieri sera, 2 dicembre, ha visto la messa in onda della nona puntata. La decima non sarà trasmessa il 10 dicembre, ma bensì ...Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le stelle dopo la semifinale di venerdì 2 dicembre 2022. In studio, la giurata rappresenta una voce fuori dal coro, scontrandosi quindi spesso con gli altri ...