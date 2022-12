Vincitore Bake Off Italia 2022 | Chiara | Davide | Ginevra o Margherita | chi la spunta?

Off Italia 2022: oggi 2 dicembre, ultima puntata Chi sarà ildiOff Italia 2022 La risposta la conosceremo questa sera, al termine dell'appuntamento con la decima ......su Real Time il gran finale diOff Italia Dolci in forno . Dopo 14 puntate l'edizione 2022 giunge infatti al termine la sera del 2 dicembre e il programma si prepara a coronare il. ...Stasera l'ultima puntata che vedrà l'incoronazione del vincitore. Dopo un percorso lungo 14 episodi ... La pasticceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l'occasione per costruirla. GINEVRA ...L’ultima puntata del talent culinario premia il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Questa tappa conclusiva prevede tre difficili prove e tante dolcissime meraviglie ...